أمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد

10:00 ص الإثنين 11 أغسطس 2025
كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ4 أيام المقبلة بداية من اليوم الإثنين حتى الجمعة 15 أغسطس 2025.

وحذرت الأرصاد من موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء خلال تلك الفترة، لتكون درجة الحرارة على السواحل الشمالية 36 درجة والقاهرة والوجه البحري 42 درجة.

وأشارت الأرصاد إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من جنوب الصعيد وأقصى غرب البلاد تكون رعدية أحيانا قد يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات.

