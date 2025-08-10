السكة الحديد تسير القطار الرابع لتسهيل العودة الطوعية للسودانيين (10)

كتب- محمد نصار:

شغلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد، الرحلة الرابعة للقطار المخصوص لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين لمقيمين في مصر، مع توفير كل أوجه الدعم وسبل الراحة للعائدين إلى السودان الشقيق.

وانطلق القطار رقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة) من محطة رمسيس بالقاهرة الساعة 11:00 من صباح اليوم الأحد الموافق 10/ 8 / 2025 ، ليصل إلى ميناء السد العالي النهري الساعة 23:10 مساءً، حيث يستكمل المسافرون رحلتهم إلى الأراضي السودانية، على أن يعود القطار نفسه برقم 1945من أسوان إلى القاهرة يوم الاثنين 11 أغسطس لخدمة حركة الركاب.

وحرصت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تزويد القطار بعربة إضافية لنقل أمتعة ومتعلقات المسافرين بما يضمن لهم رحلة مريحة وآمنة والحفاظ على ممتلكاتهم تحت اشراف اللجنة المنظمة للمبادرة.

وتم توزيع الورود على المسافرين عبر الرحلة في لفتة تعكس عمق الروابط التي تجمع شعبي وادي النيل.

وأعرب عدد من المواطنين السودانيين عن امتنانهم العميق لمصر حكومةً وشعبًا وتثمين الجهود المبذولة لتوفير وسيلة نقل انتقال آمنة ومريحة، مؤكدين أنهم لن ينسوا المواقف المصرية الداعمة لبلادهم، وكانت دائما وطنًا ثانيًا لهم وسندًا لهم عند الشدائد.

كما قدم مسؤولو اللجنة السودانية المنظمة للمبادرة الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وشعبًا على دعم المبادرة وأشادوا بمستوى التنسيق والتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر للتيسير على المسافري،، مؤكدين أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لنهج الدولة المصرية في مد يد العون لكل من يحتاج الدعم والمساندة، وإيمانًا بوحدة الهدف والمصير بين الشعبين الشقيقين

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التزامها الكامل بتقديم الدعم والاهتمام بالأشقاء السودانيين وتوفير التسهيلات اللوجستية والخدمات اللازمة، متمنية لهم عودة آمنة وكريمة إلى وطنهم العزيز.