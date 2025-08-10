إعلان

"الصحفيين" والمنتدى الاستراتيجي يناقشان تغطية الفضائيات لحروب الشرق الأوسط -(صور)

09:56 م الأحد 10 أغسطس 2025
كتب- محمد عبدالناصر:

نظمت لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع المنتدى الإستراتيجي للفكر والحوار، جلسة نقاشية بعنوان إعلام تحت القصف: تقييم تموضع الفضائيات الإخبارية في تغطية حروب الشرق الأوسط"، اليوم الأحد، بمقر النقابة.

مهنية وأداء الفضائيات الإخبارية

ويناقش الصالون أثر الحروب على مهنية وأداء الفضائيات الاخبارية وخاصة المصرية والعربية، ومدى تأثر العاملين فيها بالضغوط التي تفرضها طبيعة هذه التغطيات الإعلامية، إلى جانب التحديات التي تواجه الإعلاميين فى مناطق الصراع.

وتأتي أهمية الصالون في ظل التحديات المتزايدة التى تواجه العمل الصحفي في مناطق النزاعات، والدور المحوري الذي تلعبه التغطية الإعلامية في تشكيل الرأي العام خلال الأزمات والحروب.

وتمثل الحلقة النقاشية "إعلام تحت القصف" باكورة التعاون بين لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين والمنتدى الإستراتيجي للفكر والحوار، والذي يتضمن عددا من الفعاليات الهامة التي سيعلن عنها في ختام الحلقة النقاشية، والتي تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين النقابة والمنتدى.

شارك في الصالون لفيف من الصحفيين والمهتمين بالشأن الإعلامي والدولي، ومن خبراء المنتدى الاستراتيجي، الكاتب الصحفي إيهاب نافع، والباحث السياسي عمرو أحمد، وأعضاء لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين.

نقابة الصحفيين المنتدى الاستراتيجي إعلام تحت القصف
