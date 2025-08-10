كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي،، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يجتمع مع رؤساء الهيئات الإعلامية.. 4 توجيهات وزيادة للصحفيين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد الرئيس في هذا السياق التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان كافة الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز من التعددية والانفتاح الفكري.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن الرسوم والمبالغ التي تُخصَم من قيمة رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع "أبو كارت" عند الشحن، منذ شهر يونيو الماضي، رغم عدم وجود أقساط.

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، المبالغ والرسوم التي تُخصَم عند شحن العداد مسبق الدفع، كالتالي:

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: فرص أمطار رعدية وأجواء شديدة الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد.

وأوضحت الأرصاد، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

صور.. مصر تسترد 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا

تسلمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، 13 قطعة أثرية كانت قد وصلت إلى أرض الوطن قادمة من المملكة المتحدة وألمانيا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية المصرية والبريطانية والألمانية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

نفوق الأسماك في مزارع بحيرة المنزلة.. بيان رسمي يكشف الأسباب

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، بيانًا توضح فيه الأسباب العلمية وراء نفوق الأسماك في مزارع بحيرة المنزلة، وذلك ردًا على الشائعات المتداولة والتي تم رصدها مؤخرًا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

رواتب مجزية.. بيان من العمل بشأن وظائف الأردن

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، بدء اختبارات المتقدمين على فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا، للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، وتشمل مجالات اللحام، وتصنيع وتركيب الهياكل المعدنية، بالإضافة إلى وظيفة حارس مصنع.

وبحسب بيان، أوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وزارة العمل لفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية في الخارج، من خلال التنسيق المشترك بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بهدف تعزيز فرص التشغيل الخارجية للمصريين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أول تعليق من رئيس "الوطنية للصحافة" على توجيهات السيسي بزيادة بدل الصحفيين

أعرب المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على لفتته الكريمة بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين؛ وهو ما يعكس تقدير الرئيس للصحافة المصرية ودورها كإحدى أدوات القوى الناعمة لمصر .

وأكد الشوربجي، في تصريحات له، اليوم الأحد، أن الصحافة المصرية وفي القلب منها الصحافة القومية مستمرة في القيام بدورها التنويري والوطني؛ خصوصًا في ظل الظروف الراهنة والتحديات الصعبة التي تواجه وطننا الحبيب.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بيان حكومي جديد بشأن استعدادات افتتاح المتحف المصرى الكبير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، المُقرر لها الأول من نوفمبر المقبل،

وبحسب بيان، في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي الحرص على المُتابعة المُستمرة لاستعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير؛ بعد إعلان الموعد الجديد للافتتاح، وذلك لضمان التكامل والتناغم بين مختلف أجهزة الدولة المعنية بتنظيم الاحتفالية، وظهورها بالصورة المميزة التي تعكس قيمة هذا الصرح الحضاري، والأهمية الوطنية لحدث افتتاحه.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا