استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير إيوان فوميو، سفير اليابان بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين، في مجالات التصنيع المختلفة، وجاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب صلاح بالسفير الياباني، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاستفادة من الخبرات العالمية وتوطينها داخل العمليات التصنيعية المختلفة؛ بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

وأكد وزير الإنتاج الحربي أن الشركات والوحدات التابعة للوزارة تزخر بإمكانات تصنيعية وتكنولوجية وفنية، على أعلى مستوى، كما أكد اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي مع اليابان، وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بالشركات التابعة للوزارة، وذلك بالتعاون مع مختلف الشركات العالمية؛ خصوصًا في ضوء ما يمر به العالم من متغيرات حالية والتي تستوجب الاعتماد على الإمكانات المحلية.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه توجد العديد من الشراكات التصنيعية بين الإنتاج الحربي والجانب الياباني، والتي أسفر عنها العديد من النجاحات؛ ومنها التعاون المشترك مع شركة "ميزوها" لإنتاج جهاز استخلاص المياه من الهواء، والذي يتم تصنيعه بشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي).

وأشار صلاح إلى أن هذا الجهاز تم إنتاجه من خلال جهود حثيثة بذلت على مدار فترة امتدت لأكثر من عام، مر خلالها الجهاز بعدد من مراحل التطور، ووصلت نسبة المكون المحلي به إلى أكثر من 70%، حيث تم تجربة واختبار الجهاز في الأجواء المختلفة، وأثبتت النتائج صلاحيته للعمل، ومطابقة المياه المنتجة للمواصفات القياسية لمياه الشرب التي صدرت من المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان، مؤكدًا أن وزارة الإنتاج الحربي على استعداد دائم للتعاون مع شركات القطاع الخاص (المصرية/ العالمية)؛ لإنتاج منتجات جديدة وتطوير المنتجات النمطية لشركاتها.

وأشار صلاح إلى أهمية الشراكة التي تجمع بين الخبرة اليابانية والإمكانات التصنيعية والبشرية والفنية التي تزخر بها وزارة الإنتاج الحربي؛ بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية ورفع مستوى جودة الصناعات المحلية، مؤكدًا أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي التي تهدف إلى الاستفادة من التقنيات اليابانية الرائدة والخبرات المتنوعة لتعزيز الصناعات المحلية وتطويرها، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وأعرب السفير الياباني إيوان فوميو، عن حرص بلاده على دعم وتعزيز هذه الشراكة كجزء من العلاقات (المصرية– اليابانية) المتينة، معبرًا عن تطلعه لمزيد من النجاحات في تنفيذ المشروعات المشتركة التي تحقق تطلعات الجانبين، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وإحدى أهم الأذرع الصناعية بالدولة، من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني، وصولاً للتصدير للخارج.

وأكد السفير الياباني بالقاهرة حرصه على أن يكون هناك تنسيق دائم بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، وذلك بالاستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدَين مؤخرًا، وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبَين المصري والياباني، وهو ما يعطي دفعة قوية للسعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية.

وأضاف السفير الياباني أنه سيحرص على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال في اليابان للاستفادة من الإمكانات المتاحة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي، لتحقيق مزيد من النجاحات المشتركة.

