كتب- محمد نصار:

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا حول أداء مبادرة "صوتك مسموع" خلال يوليو 2025، والتي تهدف إلى استقبال شكاوى المواطنين بمختلف المحافظات والتعامل معها بشكل سريع وفعّال عبر قنوات التواصل المعتمدة.

وأشارت الوزيرة، في بيان اليوم، إلى أن المبادرة، التي أطلقتها الوزارة في أكتوبر 2018 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، استقبلت منذ انطلاقها وحتى نهاية يوليو 2025 نحو 896,622 رسالة، بينها 140,831 شكوى، تم حل 138,744 شكوى بنسبة إنجاز بلغت 98.5%، فيما يجري العمل على حل 2,087 شكوى أخرى.

وخلال يوليو 2025 وحده، استقبلت المبادرة 6,840 رسالة، تضمنت 1,008 شكاوى، تم حل 759 منها بنسبة إنجاز 75.3%، وجارٍ استكمال فحص وحل 249 شكوى.

وتصدرت شكاوى الإشغالات القائمة بـ 291 شكوى، تلتها شكاوى القمامة بـ 241 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ 235 شكوى، ومخالفات البناء بـ 225 شكوى، بالإضافة إلى 6 شكاوى فساد و10 شكاوى تتعلق بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار، وجميعها أحيلت إلى الجهات المختصة.

وبالنسبة لقنوات التواصل، فقد استقبلت خدمة الواتس آب (01200353111) خلال يوليو 2,960 رسالة، منها 815 شكوى، تم حل 600 شكوى (73.6%)، فيما تلقت صفحة فيسبوك الرسمية للمبادرة 2,800 رسالة بينها 129 شكوى، تم حل 109 منها (84.5%). كما استقبل البريد الإلكتروني 1,080 رسالة، تضمنت 64 شكوى، تم حل 50 منها، بينما تلقى الخط الساخن 15330 عدد 935 اتصالًا تتعلق بالاستفسارات والمخالفات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، استمرار العمل على تطوير المبادرة وتوسيع نطاقها بما يضمن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات رضاهم.

اقرأ أيضًا:

أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الإيجار القديم.. تعرف على الفئات المستحقة لوحدات بديلة

موقف الأشجار النادرة وموعد الافتتاح.. تعرف على آخر تفاصيل تطوير حديقة حيوان الجيزة