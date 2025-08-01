كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

علّق الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، خلال لقائه صحفيي الملف الديني، على ما أثير مؤخرا بشأن بيع مال الوقف.

وقال وزير الأوقاف، خلال اللقاء مطمئنًا المواطنين:" في بعض الأحيان تقع بعض أراضي الأوقاف ضمن مشروعات الدولة أو الطرق، وفي هذه الحالة يسحدث استبدال هذه القطع بقطع أخرى، كي تتم المحافظة على هذه الأراضي"، مضيفا:" حتى لو أصيب وزير الأوقاف بخلل في عقله وباع أرض وقف فلا ينفذ البيع، لأنها خارج الملكية التي يمكن التصرف فيها".



وتحدث الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، عن مبادرة الكتاتيب، قائلًا: بخصوص الكتاتيب فكل ما أنجزته الوزارة خلال الفترة الماضية هو مجرد دراسة للمبادرة، مؤكدًا أن عدد الكتاتيب القديمة يبلغ 700 بعدما كانت آلاف الكتاتيب، بسبب غلق بعضها في فترة من الفترات.

وواصل الوزير في اجتماعه مع الصحفيين اليوم: أحتاج لنجاح الكتاتيب أن أدرب القائل وهو الشيخ، وأحتاج أن أدرس ملفه وأعلم هل مؤتمن لأجعل أولادنا في يده أم لا.

وتابع وزير الأوقاف: بعد الانتهاء من وضع مبادئ الكتاتيب، سأذهب للبابا تواضروس، وأخبره بتلك المبادئ التي سنعلمها للأطفال المسلمين بالقرآن، ليأخذها ويتم تدريسها للطفل المسيحي من الإنجيل.