كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ليلة أمس الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قضية هزت مصر.. بهاء أبو شقة يكشف أسرارًا جديدة عن قضية اغتصاب فتاة العتبة

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، أن قضية فتاة العتبة كانت من أصعب القضايا التي ترافع فيها طوال حياته.

وخلال تصريحاته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان" مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، قال أبو شقة: "منذ ما يزيد على 35 عامًا، كنا أمام قضية هزت الرأي العام في مصر، وهي قضية فتاة العتبة.

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برلماني: العلاقات الإيجارية القديمة ستتراجع إلى 3% فقط بحلول 2027

أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن النسخة المعدلة من قانون الإيجار القديم لم تحقق العدالة المطلوبة للمستأجرين، رغم المناقشات الموسعة التي سبقت إقراره.

وقال خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" على قناة "أزهري": "القانون الجديد لم يُبنَ على قاعدة بيانات دقيقة، رغم عقد ست جلسات استماع ضمت ممثلين عن جميع الأطراف، بما في ذلك المحافظين والوزراء والخبراء".

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خبير بيئي يكشف أسباب هطول أمطار غزيرة في عز الصيف

كشف الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، عن الأسباب العلمية وراء الأمطار الغزيرة المفاجئة التي شهدتها بعض مناطق القاهرة مؤخراً في فصل الصيف.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة": "ما حدث كان نتيجة التقاء منخفض جوي بارد قادم من الشمال مع هواء ساخن مشبع بالرطوبة بنسبة 60-70%، مما أدى لتكوّن سحب ركامية داكنة هطلت منها أمطار غزيرة بشكل مفاجئ".

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ارتفاع الرطوبة والحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس غدا الاثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية.

وأضاف الهيئة أن الطقس يكون رطب ليلا وفي الصباح الباكر على معظم الأماكن.

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