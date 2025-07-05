طقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة

كتب- محمد نصار:

تشهد أغلب مناطق الجمهورية اليوم طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة، مع ارتفاع في نسب الرطوبة، ما يُضاعف من الإحساس بحرارة الجو بما يتجاوز القيم المتوقعة في الظل بنحو درجتين إلى ثلاث درجات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان قبل قليل، إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تُسجل نحو 36 درجة مئوية في الظل.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة في مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، مما يخفف جزئيًا من وطأة الطقس الحار.

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