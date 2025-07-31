ضبط 276 عاملًا أجنبيًا يعملون دون تراخيص قانونية - تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن ضبط 276 عاملًا أجنبيًا يعملون دون تراخيص قانونية داخل عدد من الشركات بمحافظة البحر الأحمر، وذلك خلال حملة تفتيشية مكثفة نُفّذت خلال الفترة الماضية.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، الخميس، تم تحرير محاضر مخالفات ضد الشركات المخالفة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لأحكام القانون المنظم لتشغيل العمالة الأجنبية في مصر.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، الذي أمر بتكثيف الحملات التفتيشية على أوضاع العمالة الوافدة بجميع المحافظات، عبر وحدة متخصصة شكّلتها الوزارة لمتابعة الالتزام بضوابط التشغيل القانوني.

وأكد الوزير، أن تشغيل الأجانب بدون ترخيص يمثل مخالفة جسيمة، مشددًا على أنه لا توجد دولة في العالم تسمح بذلك، مشيرًا إلى أن الوزارة عازمة على تطبيق إجراءات صارمة لضبط وتنظيم سوق العمل المصري.

ووجه الوزير، نداءً إلى الشركات العاملة في مصر، بضرورة الالتزام بقانون العمل وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية، من خلال التوجه إلى الوزارة أو مكاتب العمل المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حرصًا على عدم التعرض للمساءلة أو الإغلاق الإداري.

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