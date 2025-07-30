بطل وصوت صادق.. الشركة المتحدة تنعي الفنان لطفي لبيب

كتب- عمرو صالح:

نَعَتِ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنانَ القدير لطفي لبيب، الذي غيَّبه الموت بعد رحلة فنية حافلة بالعطاء والإبداع، قدَّم خلالها أعمالًا خالدة أثرت الساحة الفنية وأسهمت في رسم البهجة على وجوه الملايين من أبناء مصر والعالم العربي.

وقالت الشركة، في بيانها اليوم الأربعاء: لقد كان الفقيد رمزًا للفن الهادف، وصوتًا صادقًا عبَّر عن نبض المجتمع المصري، وكان أحد أبطال القوات المسلحة المصرية خلال حرب 1973 المجيدة؛ ترك إرثًا فنيًّا سيظل حيًّا في وجدان جمهوره ومحبيه.

واختتم البيان: "رحم الله الفقيد الإنسان والفنان، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".

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