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"القصير": القائمة الوطنية من أجل مصر نموذج مشرف يستهدف دعم الدولة المصرية

09:41 م الخميس 03 يوليو 2025

السيد القصير

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كتب- عمرو صالح:

قال السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، إنه تم وضع شروط صارمة لضمان الشفافية في اختيار مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأوضح "القصير"، في تصريحات صحفية له أن المنافسة على المقاعد الفردية متروكة لحرية كل حزب مشيرا إلى أن القائمة الوطنية من أجل مصر نموذج مشرف يستهدف دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية في ظل التغييرات شديدة الحساسية إقليميا ودوليا.

واختتم: "ندعو المواطن للمشاركة في الانتخابات لأنها الضمانة الحقيقية للتعبير عن المواطن".

وعقُد، الاجتماع التنسيقي لحزب مستقبل وطن لممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

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السيد القصير حزب الجبهة الوطنية انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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