كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان حزب الجبهة الوطنية برئاسة عاصم الجزار، انضمامه للقائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، كتحالف انتخابي في هذه المرحلة الحرجة من عمر مصر والتي تحتاج إلى التكاتف والتوافق أكثر من التناحر والإنشقاق.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

محافظ جنوب سيناء يستعرض استراتيجية التنمية والفرص الاستثمارية والسياحية

استعرض اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ملامح استراتيجية التنمية الشاملة بالمحافظة، خلال لقائه مع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي يزور المحافظة لتفقد المشروعات الخدمية والتنموية والوقوف على احتياجات الأهالي.

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قرارات جمهورية.. "الشاذلي" مستشارًا للسيسي و"عطوة" نائبًا لرئيس قناة السويس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين أحمد سعد علي الشاذلي مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية.

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الإسكان والزراعة تبحثان زراعة أصناف من الخضر والفاكهة بالعلمين الجديدة

تفقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشروع إقامة محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر، بمدينة العلمين الجديدة، لاستغلالها في الأنشطة والتجارب الزراعية المختلفة.

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الحكومة: تلبية احتياجات الكهرباء من الغاز الطبيعي لتجنب قطع الخدمة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مستجدات تقدم الأعمال الخاصة بتجهيز وربط وحدات التغييز العائمة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية.

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"إعداد القادة" بالشركة القابضة للكهرباء يحصل على شهادة الأيزو

حصل مركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، على شهادة الأيزو 21001 المخصصة للمؤسسات التعليمية والتدريبية، ليصبح بذلك أول جهة تدريبية بقطاع الكهرباء المصري تنال هذا الاعتماد الدولي.

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انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. "الجبهة الوطنية" ينضم للقائمة الوطنية

أعلن حزب الجبهة الوطنية برئاسة عاصم الجزار، انضمامه للقائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، كتحالف انتخابي في هذه المرحلة الحرجة من عمر مصر والتي تحتاج إلى التكاتف والتوافق أكثر من التناحر والإنشقاق.

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رواتب تتخطى 10 آلاف جنيه.. فرص عمل بمشروع محطة الضبعة النووية

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن توفير 1787 فرصة عمل جديدة ضمن مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك بالتعاون مع شركة حسن علام للإنشاءات في محافظة مطروح، مشيرًا إلى تنوع فرص العمل المطروحة في عدد من المهن الفنية داخل المشروع.

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البيئة والتنمية المحلية تسلمان أكبر خلية دفن صحي في مصر بشبرامنت

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، التسليم الابتدائي لخلية الدفن الصحي بمدينة شبرامنت بمحافظة الجيزة، والتي تُعد الأكبر من نوعها على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة في إطار الخطة الوطنية لتطوير إدارة المخلفات الصلبة.

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الأرصاد: فرص لأمطار متفاوتة الشدة اليوم بهذه المحافظات.. استعدوا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس 3 يوليو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

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"القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ.. تضم 13 حزبًا وتجمعًا سياسيًا

كشفت مصادر خاصة، أن تحالف "القائمة الوطنية من أجل مصر" قد حسم تشكيله النهائي استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات بين عدد من الأحزاب السياسية.

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