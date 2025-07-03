انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. "الجبهة الوطنية" ينضم للقائمة الوطنية

كتب- عمرو صالح:

أعلن حزب الجبهة الوطنية برئاسة عاصم الجزار، انضمامه للقائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، كتحالف انتخابي في هذه المرحلة الحرجة من عمر مصر والتي تحتاج إلى التكاتف والتوافق أكثر من التناحر والإنشقاق.

وأكد الحزب، في بيان، أن هذه الخطوة تتوافق مع أهدافه ومبادرته التي أعلنها في اليوم الأول لانطلاقه، موضحًا أن إطلاق اسم "الجبهة الوطنية" على الحزب كان يهدف لتأكيد مفهوم الجبهة في إدارة الحزب بمعنى التوافق مع الأحزاب الأخرى كلما أمكن، سواء في الإنتخابات أو القضايا العامة.

وأشار الحزب، إلى أن رهانه منذ تأسيسه على الكيف وليس العدد، خاصة أنه يضم بين مؤسسيه وأعضائه كفاءات قادرة على تحقيق الإصلاح بأفكارهم وقدرتهم على الإقناع والتأثير، وبالتالي فإن الحزب وافق على عدد المقاعد التي حصل عليها في انتخابات مجلس الشيوخ، كونها التجربة الانتخابية الأولى لهذا الحزب الوليد.

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