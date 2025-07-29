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مرشحو "حماة الوطن" يلتقطون صورًا تذكارية أمام "ساحة الشعب" قبل مؤتمرهم الجماهيري

06:38 م الثلاثاء 29 يوليه 2025
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    رشحو حزب حماة الوطن لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 (3)
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    رشحو حزب حماة الوطن لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 (1)
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كتب- نشأت علي:

التقط مرشحو حزب "حماة الوطن" لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وعلى المقاعد الفردية، صورًا تذكارية من أمام ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتوجّه مرشحو حزب "حماة الوطن" لانتخابات مجلس الشيوخ، إلى الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الختامي الجماهيري، بمشاركة آلاف من المؤيدين من جميع المحافظات.

واختار "حماة الوطن" العاصمة الإدارية الجديدة لتنظيم مؤتمره الختامي لدعم مرشحيه، في إشارة إلى الانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة، وما تشهده من نهضة تنموية غير مسبوقة في جميع القطاعات على مستوى الدولة.

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حزب حماة الوطن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 العاصمة الإدارية الجديدة
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