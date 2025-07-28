مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي ترسي أسس السلام العادل بالشرق الأوسط

كتب- عمرو صالح:

ثمن حزب مستقبل وطن، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي تعكس موقفا مصريا مشرفا تجاه الأشقاء الفلسطينيين، والتزاما إنسانيا بتقديم المساعدات الإغاثية لسكان القطاع رغم كل التحديات، وبذل جميع الجهود لتخفيف المعاناة التي يعيشها أهالي غزة.

وأعرب حزب مستقبل وطن، في بيان له، اليوم الاثنين، عن كامل تقديره لتلك التصريحات، يرى أنها تمثل امتدادًا للدور التاريخي المخلص الذي تقوم به مصر إزاء القضية الفلسطينية سعيا لفتح آفاق لحلول سياسية ترسي أسس السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة مسجلة بمناسبة الأوضاع فى غزة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أتحدث للشعب المصري أولا ولكل من يسمعني.. سواء رأي عام فى المنطقة العربية أو العالم كله".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة له بمناسبة الأوضاع فى غزة: " منذ 7 أكتوبر حرصنا على المشاركة الإيجابية مع الشركاء فى قطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل 3 نقاط: "إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن".

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من الضروري التأكيد على الموقف المصري فيما يخص الحرب في قطاع غزة، متابعا: "بقول الكلام ده فى الوقت ده بالذات.. فيه كلام كتير بيتقال.. مهم قوي الناس تعرف وأفكرهم بالمواقف الإيجابية التي تدعو إلى إيقاف الحرب وحل الدولتين وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية".

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