ُنفذ الخميس.. ما معايير "حركة الصحة" لاختيار وكلاء الوزارة بالمحافظات؟

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن حركة تكليف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية التي اعتمدها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أمس، تُعد خطوة جوهرية نحو تطوير المنظومة الصحية، حيث تم إعدادها بعناية لضمان اختيار قيادات قادرة على تحقيق رؤية الوزارة في تقديم خدمات صحية متميزة.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن اللجنة المشكلة لاختيار وكلاء الوزارة أجرت تقييمًا شاملًا للأداء بناءً على منهجية علمية، مع التركيز على تحسين بيئة العمل داخل المديريات الصحية.

وأوضح "عبدالغفار" أن تقييم الأداء تم على أساس عدد من المحاور المهمة والتي تنعكس على صحة المواطن والانضباط ونسب الإنجاز، ومنها معدلات أداء المستشفيات، وتطبيق معايير الجودة، ومعدلات الترددات على المنشآت الصحية، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، واستعداد المنشآت لتطبيق آليات وقواعد التدخل السريع في أوقات الأزمات والكوارث، والترصد الوبائي، وانتظام عقود الصيانة للأجهزة الطبية وغير الطبية، والنظافة والأمن.

كما كان من بين المعايير تواجد الفرق الطبية على رأس العمل، ونسب متابعة شكاوى المرضى وسرعة إنجازها، واستدامة توافر المخزون الاستراتيجي داخل المحافظة من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وأكياس الدم، ومتابعة نسب الإنجاز في تطبيق التحول الرقمي، والتسجيل الطبي في المنشآت الصحية بالمحافظة، واتباع التعليمات والسياسات الخاصة بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، واتباع سياسات وضوابط الحماية المدنية داخل المنشآت الصحية، ونسب الإنجاز في المشروعات الجديدة، ومعدلات تأهيل المنشآت لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

يبدأ تنفيذ الحركة اعتبارا من الخميس 31 يوليو 2025، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الصحية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني في المديريات الصحية على مستوى الجمهورية.

ووفق مصدر بوزارة الصحة، فمن المنتظر أن يعقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع وكلاء الوزارة الجدد لاستعراض أبرز التكليفات والتوجيهات لهم، والتي يأتي على رأسها متابعة معدلات الأداء في المستشفيات والانضباط بين الأطقم الطبية، وكذلك متابعة توافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية.