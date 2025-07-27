حركة الصحة| "جميعة" وكيلًا للوزارة ببني سويف.. و"عزايم" للبحيرة

كتب- أحمد جمعة:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتور هاني جميعة مديرًا لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بني سويف.

وسبق أن شغل جميعة منصب وكيل الوزارة بمحافظة الشرقية.

كما قرر الوزير تكليف الدكتور إسلام عبدالله عزايم، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة (من مديرية مطروح) والدكتور سامح محمود عبد اللطيف، وكيلا للمديرية.

وشغل الدكتور محمود عمر عبد الوهاب أحمد، منصب مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنيا، والدكتورة مروة محمد إسماعيل إسماعيل، وكيلا للمديرية.

وفي محافظة قنا، جاء الدكتور أحمد محمود صادق أحمد، مديرا للمديرية، والدكتورة سمر عاطف محمد، وكيلا للمديرية.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتمد وزير الصحة والسكان، حركة تكليف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، متوجها بالشكر والتقدير لجميع القيادات السابقة على جهودهم خلال الفترة الماضية، ومتمنيًا التوفيق للقيادات الجديدة في مهامهم لخدمة المواطن المصري وتعزيز جودة الخدمات الصحية.

يبدأ تنفيذ الحركة اعتبارا من الخميس 31 يوليو 2025، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الصحية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني في المديريات الصحية على مستوى الجمهورية.