محافظ القاهرة: إقامة مصانع كثيفة العمالة في الأسمرات لتشغيل الأهالي

كتب- محمد نصار:



أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لمدينة الأسمرات لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بها.



وتفقد محافظ القاهرة، خلال الجولة، عددًا من المصانع التي يتم تنفيذها في المدينة بالتعاون مع المجتمع المدني لتقديم فرص عمل للقاطنين بمدينة الأسمرات، لمتابعة الموقف التنفيذي لها.



وأكد محافظ القاهرة، أن هذه المصانع سيتم تشغيلها في صناعات صديقة للبيئة، كثيفة العمالة، كالملابس ومصنعات الجلود ويتم إدارتها تحت إشراف نقابة التطبيقيين، مشيرًا إلى أنه سيتم منح العاملين بها تدريبًا مكثفًا قبل بدء العمل لإنتاج عالي الجودة.



وشدد محافظ القاهرة، على أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكل المشروعات الحضارية التي أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكل مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التي أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.



وثمن محافظ القاهرة، دور المجتمع المدني المشارك في إقامة هذه المصانع في إطار المشاركة المجتمعية للجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بالأحياء المطورة وتوفير الخدمات وفرص العمل للقاطنين بها.



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