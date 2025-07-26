"مياه القاهرة": فرق فنية لخدمة مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها، استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ، وحرصًا على ضمان استدامة خدمات مياه الشرب في جميع مقار اللجان الانتخابية، خاصة مع تزامن العملية الانتخابية مع موجة شديدة الحرارة.

وأكد المهندس مصطفى أحمد الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه أصدر تعليمات مشددة لكافة فروع الشبكات بضرورة التواجد الميداني والمتابعة الدورية لمقار اللجان طوال فترة الانتخابات، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان انتظام الخدمة دون انقطاع.

وأوضح "الشيمي" أنه تم إعلان حالة الطوارئ بجميع مواقع العمل التابعة للشركة، مع إلغاء الإجازات والراحات للعاملين طوال فترة إجراء الانتخابات، مشددًا على جاهزية جميع المعدات والفرق الفنية للتحرك الفوري في حال وقوع أي طارئ، بما يضمن توفير مياه الشرب للمواطنين والعاملين في مقار اللجان على مدار الساعة.

كما أشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، إلى جانب استقبال الشكاوى عبر الخط الساخن (125) والتعامل الفوري مع أية بلاغات أو أعطال، لضمان أعلى درجات الكفاءة التشغيلية.

وأضاف "الشيمي"، أنه تم تخصيص سيارات مزودة بمياه شرب نقية ومعقمة، سيتم تمركزها بالقرب من اللجان الانتخابية لتوفير المياه عند الحاجة، تعزيزًا للإجراءات الاحترازية وضمان راحة المواطنين في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وشدد رئيس "مياه القاهرة" على أن الشركة ملتزمة بدورها المجتمعي في دعم العملية الانتخابية، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأداء المواطنين واجبهم الوطني، في إطار توجيهات الدولة بالحرص على انتظام الخدمات الحيوية خلال الفعاليات الوطنية.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام وموعد انكسار الموجه الحارة

"الرعاية الصحية": خدمات الغسيل الكلوي بأسوان متوفرة بـ6 مستشفيات

وزير العمل: اللغة الأجنبية أصبحت شرطًا أساسيًا للعمل بالخارج

حملة "100 يوم صحة".. الصحة: 14.5 مليون خدمة طبية مجانية في 9 أيام