الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

كتب- حسن مرسي:



حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الموجة الحارة التي تضرب مصر حاليًا، والتي تمثل ثالث موجة حر هذا الصيف.



وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا لايف": "تستمر هذه الموجة الحارة حتى يوم الثلاثاء المقبل، مصحوبة بارتفاع كبير في نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة".



وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة سجلت ارتفاعًا ملحوظًا يتراوح بين 4 إلى 5 درجات فوق المعدلات الطبيعية.



وأشارت إلى أن القاهرة الكبرى تسجل ما بين 40 و41 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة إلى 34 درجة على السواحل الشمالية، و41 درجة في شمال الصعيد، و43 درجة في جنوبه.



وأكدت غانم أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في الطبقات العليا، يزيد من سطوع الشمس، إضافة إلى تأثير منخفض الهند الموسمي والكتل الهوائية الصحراوية الساخنة.



ونبهت إلى خطورة ارتفاع نسب الرطوبة التي تصل إلى أكثر من 80% في بعض المناطق مثل القاهرة والسواحل، مما يرفع درجة الحرارة المحسوسة لتتجاوز 42 و43 درجة مئوية.



وحذرت من استمرار الأجواء الحارة ليلاً، مع توقعات بتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا، خاصة قرب المسطحات المائية.



ودعت غانم المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنب التعرض المباشر للشمس في ساعات الظهيرة، والحرص على الترطيب المستمر، خاصة للأطفال وكبار السن الذين يعتبرون الأكثر عرضة لمخاطر الموجة الحارة.







