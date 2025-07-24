الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية
01:51 م الخميس 24 يوليو 2025
القاهرة (أ ش أ)
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، العميد أ. ح محمد غنيمي كساب، للتعزية في وفاة والد اللواء أ. ح وائل فاروق عبد العزيز، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.
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