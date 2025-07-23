كشفت مؤسسة زاد أفريقيا المصرية لحفر الآبار ، zad africa، عن جهودها الإنسانية والتنموية في العديد من الدول الإفريقية والمتمثلة في حفر الآبار، لتغرس الأمل في القرى التي تعاني من العطش والجفاف وانعدام مقومات الحياة الأساسية.

‏‏وأوضح أحد مؤسسي المبادرة التي تحمل شعار :"أينما وُجدت أثمرت"، أن الفريق لم يكتفِ بحفر الآبار فقط، بل عمل على تقديم حلولًا متكاملة للفقر والبنية التحتي.

‏‏وأشار إلى أن زاد أفريقيا قامت بحفر حوالي 500 بئر مياه في عدة دول إفريقية، بالتعاون مع وزارة الري المصرية وسفراء مصر في الخارج، بالإضافة إلى توصيل المياه النقية إلى القرى التي تعاني من العطش ونقص مصادر المياه.

‏وأضاف أن المؤسسة قامت أيضًا بإنشاء مزرعة للمواشي، يتم فيها ذبح الأضاحي يوميًا لتوفير وجبات متكاملة وصحية للفقراء، وبناء منازل ومساجد، لتوفير السكن الكريم وأماكن العبادة للمجتمعات الفقيرة.

‏‏وأشار إلى أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا الدعم الحكومي المصري، خاصة من وزارة الري، إضافة إلى جهود السفارات المصرية في إفريقيا، مما ساعد على تسهيل الأعمال الميدانية والتغلب على التحديات اللوجستية.

‏وتسعى زاد أفريقيا، لأن تكون نموذجًا للعطاء المستدام، حيث لا يقتصر دورها على تقديم المساعدة الآنية، بل تركز على تمكين المجتمعات المحلية وتوفير بنية تحتية تساعد في النهوض الذاتي لتلك القرى.