القاهرة - أ ش أ



بحث المجلس القومي للمرأة مع وفد مركز التجارة العالمي سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك في إطار مناقشة مشروع "التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الذي يهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة وخلق فرص عمل لائقة من خلال دعم وتوسيع التجارة الإلكترونية والرقمية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.



واستقبلت عضوة المجلس الدكتورة أماني عصفور، وفد مركز التجارة العالمي بمقر المجلس، بحضور رئيسة مكتب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إيلينا بوتريموفا، ومديرة مشروع مكتب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوسن بن رمضان، والمستشار التجاري ومدير مكتب مصر لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مهدي شاكر، وخبيرة التجارة الإلكترونية بقسم التجارة الإلكترونية الفيفا الحجيري، وخبيرة تيسير التجارة بقسم تيسير التجارة ألينا إستيوفا، ومسؤولة برامج بقطاع تيسير التجارة رغد التلي، إلى جانب ممثلين من الأمانة العامة للمجلس القومي للمرأة.



وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة أماني عصفور أبرز جهود المجلس في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، مؤكدة أهمية تنفيذ حملات توعوية لتثقيف النساء بسبل الاستفادة من المنصات الرقمية واستخدامها في الوصول إلى رؤى واضحة حول أسواق التصدير وأنواع الطلبات المتاحة فيها، بما يساهم في فتح آفاق جديدة لريادة الأعمال النسائية عبر الفضاء الرقمي.



وتناول الاجتماع مناقشة محاور مشروع "التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية" والتي تشمل العمل على توحيد الأطر التشريعية من لوائح وسياسات تدعم التجارة الرقمية، وتطور أدواتها، إلى جانب بناء قدرات القطاع الخاص، وتيسير تبادل المعرفة بين الدول المشاركة، فضلًا عن تسهيل إجراءات التجارة وزيادة شمولية المرأة في هذا المجال.



وأكدت المناقشات أهمية بناء مجتمع نسائي اقتصادي نشط عبر المنصات الرقمية يسهم في دعم دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية الاقتصادية بالمنطقة.









