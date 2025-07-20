"نقل الكهرباء" توقّع عقدًا لتوريد موصلات حرارية بمنطقة القناة

كتب - محمد صلاح:

وقّعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا مع شركة "إيجيتك للكابلات – السويدي" لتوريد وتركيب موصلات حرارية لعدد من الخطوط الاستراتيجية بمنطقة القناة، بطول إجمالي 68 كيلومترًا، وبقدرة تحمل تيار تصل إلى 2200 أمبير، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الشبكة القومية للكهرباء ورفع كفاءتها.

شهد توقيع العقد المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد رياض، العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية، والمهندس إبراهيم شحاتة، رئيس منطقة القناة.

وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى خمسة أشهر من تاريخ توقيع العقد، ويشمل خطوط: الزعفرانة 1، الزعفرانة 2، جبل الجلالة، سوميد، والسويس.

وأكدت المهندسة منى رزق أن المشروع يندرج ضمن جهود الشركة لتعزيز البنية الأساسية لمنظومة نقل الكهرباء، ودعم قدرات الشبكة القومية لمواكبة التوسع العمراني والمشروعات القومية والتنموية الجارية في مختلف المحافظات.