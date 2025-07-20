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بعد تكرار الحرائق.. المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح الحفر

11:25 ص الأحد 20 يوليه 2025

حرائق نتيجة كسر خطوط غاز

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كتب- محمد نصار:

وقعت خلال المدة الأخيرة عدة حرائق نتيجة كسر خطوط غاز خلال أعمال حفر لبعض الشركات بدون الحصول على تصريح حفر أو التنسيق مع شركة الغاز المسؤولة.

وينشر مصراوي الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج تصريح حفر، سواء للمواطنين أو الشركات، وذلك في إطار تنظيم الأعمال والحفاظ على البنية التحتية.

المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح الحفر

1- كروكي يوضح مسار الحفر معتمد من شركات المرافق.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي لطالب التصريح.

3- صورة من التوكيل الرسمي في حالة التقديم بالنيابة، مع الاطلاع على الأصل.

4- موافقة صادرة من مركز معلومات شبكات المرافق.

5- موافقة مبدئية في حالة الحفر في مناطق تحتوي على خطوط غاز.

6- صورة من رخصة العقار أو كشف مشتملاته.

7- ما يفيد بالتنسيق مع مرافق المياه والصرف الصحي وشركة الكهرباء.

8- الحصول على موافقة من إدارة المرور المختصة.

9- شهادة صلاحية المبنى للإشغال، وذلك في حالة العقارات الجديدة.

ويُعد تقديم المستندات كاملة شرط أساسي لاستكمال إجراءات استخراج التصريح، مع أهمية التنسيق المسبق مع الجهات المعنية لضمان سلامة الأعمال وعدم التأثير على المرافق العامة.

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حرائق كسر خطوط غاز
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