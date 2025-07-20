القاهرة – أ ش أ:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إصدار أكثر من 13 ألف ترخيص تشغيل – ما بين تجديد وترخيص لأول مرة – لكافة أنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والعلفي ومراكز تجميع الألبان، خلال عام واحد.

جاء ذلك وفقًا لتقرير تلقاه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حول أبرز أنشطة القطاع خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025.

دعم إلكتروني وتسهيلات للمربين وتسجيل الأعلاف

قال سليمان إن تلك الجهود تأتي في إطار تسهيل إجراءات الترخيص مع الالتزام الكامل بمعايير الأمن الحيوي، وتيسير تسجيل مخاليط الأعلاف وفقًا للضوابط الفنية، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق أفضل أداء وتشجيع التصدير.

وخلال العام، تم إصدار 13,092 ترخيص تشغيل، من بينها 6,052 تصريح مزاولة نشاط لتربية الماشية لصغار المربين، و1,450 ترخيصًا مميكنًا عبر المنصات الإلكترونية (موقع الوزارة، منصة مصر الرقمية، تطبيقات الهواتف).

كما تم إصدار 632 موافقة فنية لإنشاء مشروعات جديدة، والموافقة على تسجيل 8,702 تسجيلة أعلاف وإضافات، منها 5,638 محلية، و3,064 مستوردة، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.

تمويلات بـ9.5 مليار جنيه ضمن مشروع البتلو

أكد التقرير تنفيذ حصر ميداني لرؤوس الثروة الحيوانية التي بلغ عددها نحو 8.6 مليون رأس، فيما تم تقدير إنتاج عام 2025 من الدواجن بحوالي 1.6 مليار طائر، مقارنة بـ1.4 مليار العام الماضي، إلى جانب زيادة إنتاج بيض المائدة إلى 16 مليار بيضة، واللحوم الحمراء إلى 600 ألف طن، والألبان إلى 7 ملايين طن.

وفي إطار المشروع القومي للبتلو، تم تشكيل 50 لجنة ثلاثية في 11 محافظة، وصرف أكثر من 9.5 مليار جنيه حتى الآن لصالح نحو 44.8 ألف مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين ضمن "حياة كريمة"، بإجمالي توزيع 518 ألف رأس ماشية.

رقابة مكثفة على الأعلاف والدواجن وتوسيع مراكز الألبان

تمت متابعة مصانع الأعلاف بالتنسيق مع الجهات الرقابية، حيث جرت اختبارات على 538 مصنعًا تضم 1,196 خط إنتاج، كما تم تشكيل 95 لجنة رقابية للتفتيش على 126 مصنعًا (304 خطوط إنتاج).

وعلى صعيد التوعية، تم تنظيم 41 ندوة وورشة عمل لصغار المربين، إضافة إلى ضخ كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، وتوزيع 260 ألف دجاجة بياض على المربين بالأراضي المستصلحة.

كما أشار التقرير إلى تطوير ورفع كفاءة 46 مركز تجميع ألبان خلال العام، ليصل الإجمالي إلى 296 مركزًا، منها 41 مركزًا داخل قرى "حياة كريمة".

وفي ختام التقرير، أُشير إلى التنسيق مع هيئة الخدمات البيطرية لفتح باب استيراد البيض المخصب والكتاكيت لكسر الاحتكار، والموافقة على تصدير الأعلاف والدواجن لبعض الدول.