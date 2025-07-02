متغيرات جوية وظاهرة تزيد الشعور بالحرارة.. تعرف على طقس اليوم الأربعاء

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس وأهم الظواهر الجوية المتوقعة اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الأربعاء إلي الساعة 11 مساءً.

وقالت الأرصاد في بيان صحفي: يسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً، وفي الصباح الباكر.

ولفتت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (3:2) درجة.

وأشارت الهيئة إلى وجود شبورة مائية من (8:6 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوقعت الأرصاد وجود نشاط رياح على بعض شواطىء (السلوم - مطروح - العلمين - الأسكندرية)، مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من (2.25:1.5 ) متر.

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