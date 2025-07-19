وزير العمل: لا مكان لعمالة أجنبية دون تصاريح في مصر

كتب- محمد أبو بكر:

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة بصدد تطبيق إجراءات حاسمة لضبط وتنظيم سوق العمل، مشددًا على أن العمالة الأجنبية التي لا تحمل تصاريح عمل ستكون محل استهداف خلال الفترة المقبلة.

وقال الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية: "لا توجد دولة في العالم تسمح بتشغيل عمالة أجنبية دون تصاريح قانونية، ومن هنا نوجه رسالة واضحة لكل العمالة الوافدة بضرورة التوجه إلى الوزارة أو مكاتب العمل لتقنين أوضاعهم فورًا".

وأكد وزير العمل، أن الهدف الأساسي من القانون ليس فقط توفير مزايا لأصحاب الأعمال أو العمال، بل ضمان التطبيق الفعلي للضوابط والمعايير، لافتًا إلى أن الوزارة ستبدأ اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل تنفيذ حملات تفتيش منتظمة ومكثفة على مستوى الجمهورية، تستهدف محاور محددة كل شهر مثل الحد الأدنى للأجور، أو إجراءات السلامة والصحة المهنية.

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