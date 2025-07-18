كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور عمرو سعد الشلمة، المرشح لمجلس الشيوخ عن دائرة البحيرة، أن حزب مستقبل وطن يتميز بكونه "مؤسسة لا مجرد حزب"، مشددًا على أن العمل داخل الحزب يتم وفق ضوابط مؤسسية واضحة، وهيكل تنظيمي يضمن الشفافية، والعمل الجماعي، والمشاركة في اتخاذ القرار دون انفراد أو شخصنة.

وقال "الشلمة"، خلال لقائه ببرنامج "الطريق إلى البرلمان" مع الإعلامي محمد سامي: "عندما قلت إنها مؤسسة وليس حزبًا، كنت أقصد ذلك بدقة، والمؤسسة لها مرجعية واضحة، وحواكم تنظيمية، وأسلوب تشاركي في اتخاذ القرار، ونحن نعمل جميعًا بروح الفريق الواحد مع أمين عام الحزب النائب أحمد عبد الجواد، الذي يُعد نموذجًا مشرفًا لشاب في مقتبل العمر، يتمتع بشخصية قوية وقدرة كبيرة على العطاء وحب صادق لوطنه وشعبه".

وأشاد المرشح لمجلس الشيوخ، بالتواجد القوي لحزب مستقبل وطن في الشارع المصري خلال الفترات الماضية، معتبرًا ذلك نتيجة مباشرة للبنية المؤسسية التي يستند إليها الحزب، قائلًا: "التنظيم الموجود داخل الحزب هو السبب الرئيسي لهذا الحضور القوي، فهناك وحدات حزبية وأمانات نوعية منتشرة في كل ربوع الجمهورية من الإسكندرية إلى أسوان، وهذا يجعله الحزب الوحيد القادر على الوصول للمواطن بسهولة وبكفاءة".

وأضاف أن الحزب يضم كوادر وقيادات قادرة على التفاعل مع المواطنين، ونقل صوتهم، والعمل على تحقيق تطلعاتهم، مؤكدًا أن هدف الحزب هو النهوض بالبلد وخدمة أبناء الشعب المصري.

وأعرب عن اعتزازه بالحالة الحماسية التي يعيشها الحزب، قائلًا: "الطاقة الشبابية المتدفقة داخل حزب مستقبل وطن مصدر قوة حقيقية، فكل من فيه من أصغر أمين وحدة حزبية إلى أعلى قيادة يعملون بفكر واحد، وقلب واحد، مدفوعين بحب الوطن والرغبة في خدمة المواطنين".

وأشار إلى أن ضخ الكوادر الشبابية في مقدمة العمل الحزبي ساهم في صناعة مشهد سياسي جديد يعكس ديناميكية وتفاعل الحزب مع قضايا الوطن والمواطن، ويعزز ثقة الشارع في قدرته على المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.

يذكر أن انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.