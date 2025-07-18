كتب- حسن مرسي:

كشف علي محمد علي، عم الأطفال الخمسة المتوفيين بالمنيا، عن تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لوالد الأطفال.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة إم بي سي مصر، قال العم: "والد الأطفال محجوز حاليًا بمستشفى أسيوط الجامعي وهو يعاني من نفس الأعراض الغريبة التي ظهرت على أبنائه قبل وفاتهم".

وأضاف: "بدأت الأعراض باحتباس البول وعدم القدرة على قضاء الحاجة، مما استدعى تركيب قسطرة له بشكل عاجل".

وتابع: "تم نقله أولاً إلى مستشفى ملاوي، ثم تحويله إلى أسيوط لإجراء فحوصات دقيقة تشمل أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي، لكن النتائج ما زالت غير واضحة حتى الآن".

وبسؤاله عن الأعراض التي سبقت وفاة الأطفال، وصف العم اللحظات الأخيرة لهم: "الطفل يكون في حالة طبيعية، يتحرك ويتكلم، ثم فجأة تظهر عليه أعراض عرق وسخونة، يليها قيء وهبوط حاد، لينتهي الأمر بالوفاة خلال ساعات".

وأكد عم الأطفال الخمسة المتوفيين بالمنيا، أن هذه الأعراض المتسارعة والمتشابهة كانت العامل المشترك في وفاة الأشقاء الخمسة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي حالات مشابهة في القرية أو بين الجيران، "مفيش حد تاني عيان في البيت أو في البلد... مفيش حد غير الإخوات دول".