كتب- محمد عبدالناصر:

أطلق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، إشارة البدء في الملء التجريبي للبحيرة الرئيسية والأكبر ضمن بحيرات "داون تاون لاجون"، التي تم تصميمها عن طريق شركة ميرثا بولز الإيطالية.

جاء ذلك لاختبار نظام العزل، لتكون بذلك أول بحيرة يتم تشغيلها تجريبيًا من أصل 11 بحيرة يضمها المشروع، تتميز هذه البحيرة، التي تمتدّ على مساحة 15 فدانًا، بوجود سبع جزر محاطة بممشى سياحي ومسارات للدراجات والسيارات الكهربائية.

وأعلنت شركة بي. زون، الشركة المتخصصة في تقنيات المياه، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية للإنشاءات الدولية مصر المحدودة، وهي شركة تابعة للشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية CSCEC، لتنفيذ المرافق المائية في مشروعات الشركة في مصر، وذلك في إطار خطتها لتعزيز البنية التحتية الوطنية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.

وأعلنت شركة بي.زون بشراكتها مع CSCEC، عن تدشين مشروع "داون تاون لاجون" بمدينة العلمين الجديدة، وهو المشروع الذي رسّخ مكانة بي.زون كشريك موثوق به لمشاريع CSCEC المستقبلية، حيث تتيح هذه الشراكة لشركة بي.زون تقديم خدمات متكاملة تشمل التصميم والأعمال المدنية والكهروميكانيكية وإدارة المشاريع والصيانة طوال دورة حياة جميع المنشآت المائية.

وأكد المهندس عمرو خطاب، المدير العام للمكتب الفنى للوزير والمتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الأهمية المحورية لهذه الشراكة في تطوير المنطقة، قائلاً: "تعد منطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة ركيزةً أساسية في رؤية الدولة لبناء مدن ذكية تنافس عالميًا، من خلال مخطط عمراني متكامل على نحو 49 ألف فدان. ويشكل تطوير البحيرات جزءًا لا يتجزأ من جهود تعزيز البنية التحتية السياحية والحضرية في الساحل الشمالي، بما يدعم الهدف الرئيسي للدولة بخصوص هذا المنطقة لتعظيم قيمتها المُضافة للاقتصاد الوطني وتحويلها إلى مقصد عالمي للسياحة والسكن والخدمات اللوجستية. وتعد شراكات مؤسسات متخصصة مثل CSCEC وبي.زون نموذجًا لتكامل الخبرات وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

وقال هشام البطراوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بي.زون: "نفتخر بالتعاون مع CSCEC واحدة من أكبر مجموعات الاستثمار والبناء في الصين، ونطمح من خلال هذا المشروع إلى تطبيق حلول مبتكرة تعزز استدامة الموارد، وتخلق فرص عمل جديدة، وتجذب المزيد من الاستثمارات. كما نتطلع إلى تعاونات مستقبلية مماثلة."

وأضاف: "تعزز هذه الشراكة محفظة مشاريع بي.زون التي تجاوزت قيمتها 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2024–2025. وتتميز هذه المشاريع بتطبيق مبادئ هندسة القيمة في جميع مراحلها، وذلك لضمان توافق المسؤولية البيئية مع تحقيق القيمة طويلة الأمد.

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