خالد الجندي: محبة الله أساس الإيمان وسر السعادة في المساجد

كتبت- داليا الظنيني:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أبرز ما ورد في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هو ذكر رجلين تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، موضحًا أن المحبة في الله لا تُبنى على درجة الإيمان المتطابقة بين الطرفين، بل على الإخلاص ومحبة الطاعة.

أضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" عبر فضائية "دي إم سي"، أنه قد يكون أحد المحبين عالمًا كبيرًا بينما الآخر بسيطًا لا يعرف الكثيرَ من العلم، لكن يجمعهما الحب الخالص في الله.

وأكد أن الرابطَ الإيماني الصادق وحدهُ كاف لأن يكونا تحت ظل الله يوم القيامة، مشيرًا إلى أن محبة الطيبين للعلماء والدعاة، وإن تفاوتت درجات العلم والعمل، تُجزى عند الله إذا كانت خالصة لوجهه، مستشهدًا بحديث النبي محمد، صلى الله عليه وسلم: "المرء مع من أحب".

أكد الجندي أن الحب في الله والبغض في الله من كمال الإيمان، داعيًا إلى نشر ثقافة المحبة الإيمانية التي ترتقي بالقلوب وتتجاوز الخلافات الفقهية، لتعزيز الروابط الحقيقية بين المسلمين.

كشف الشيخ خالد الجندي أن أجمل لحظات حياته لا ترتبط بالكاميرات أو الأضواء، بل بالمجتمع الحقيقي الذي يلتقيه في المساجد، وخاصة مساجد آل البيت.

وأوضح أن هذه اللحظات تتجلى حين يلتف حوله الناس الطيبون، يسألونه ويصافحونه ويطلبون التقاط الصور معه، مضيفًا: "المجتمع الحقيقي هو اللي بيحضنك مش المجتمع الافتراضي".

أضاف الجندي: "الواحد لما يدخل مسجد السيدة زينب أو سيدنا الحسين أو السيدة نفيسة، ويلاقي المحبة الطاهرة من حُب أهل البيت، يحس إنه وسط أهله".

واستشهد بقول أحد الصالحين: "ما لذة العيش إلا بصحبة الفقراء".

وسرد الجندي موقفًا من سيرة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، حين جلس رجل إلى جواره وقال: "يا رسول الله، إني أحب هذا الرجل"، فسأله النبي: "هل أخبرته؟"، وحين قال "لا"، أجابه النبي: "هلّا أخبرته؟!"، مؤكدًا بذلك على أهمية إبلاغ الشخص بمحبتك له في الله.

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