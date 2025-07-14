التطبيق في سبتمبر 2025.. جبران يشيد بمواد قانون العمل الجديد -تفاصيل

كتب- أحمد السعداوي:

افتتح الوزير محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية نظمتها مديرية العمل بالقاهرة، وحاضر فيها المستشار القانوني للوزير إيهاب عبد الهادي، وقدمها سيد الشرقاوي مدير المديرية، وشارك فيها ممثلون عن إدارات الموارد البشرية في عدد من المنشآت.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة نحو التوعية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وبتوجيهات من وزير العمل محمد جبران، حيث تواصل مديرية عمل القاهرة، تنظيم ندوات توعوعية لمسؤولين في شركات ومنشآت داخل المحافظة.

واستعرض جبران الجهود المبذولة، حتى صدر هذا القانون الذي صادق عليه الرئيس السيسي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي، شاركت فيه جميع الأطراف المعنية.

وأوضح الوزير أن القانون الجديد الذي سوف يُطبق بداية من شهر سبتمبر المُقبل، عقب الانتهاء من اللائحة والقرارات التنفيذية له، يُراعي معايير العمل الدولية، وأنماط العمل الجديدة، ويُشجع على الاستثمار، ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتوازن والعدالة بين "طرفي الإنتاج".

وناقش الوزير مع المشاركين مجموعة من البنود الخاصة بـ"عقود العمل، والحد الأدنى للأجور، وتفتيش العمل، والمحاكم العمالية، والسلامة والصحة المهنية".

وأكد الوزير أن فلسفة القانون تعتمد على ترسيخ ثقافة التشاور والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة؛ من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، من أجل بيئة عمل لائقة كأساس للتنمية وزيادة الإنتاج.