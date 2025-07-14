مدبولي يتفقد تطوير واجهات العقارات بكورنيش الإسكندرية

كتب - محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال تطوير واجهات عدد من العقارات المطلة على طريق كورنيش الإسكندرية، وذلك خلال جولته بالمحافظة لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية.

وأكد مدبولي أهمية تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير الفنية المطلوبة، مع ضرورة استخدام مواد مقاومة للعوامل الجوية المختلفة، لتفادي تكرار أعمال الترميم خلال فترات زمنية قصيرة. وشدد على أن المشروع يسهم في تحسين الرؤية البصرية للكورنيش والحفاظ على الطابع المعماري المميز للمدينة.

تطوير يشمل الجمرك ووسط وشرق والمنتزه

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، حول الموقف التنفيذي للمشروع الذي تنفذه شركة المقاولون العرب لصالح المحافظة، ويشمل ترميم ورفع كفاءة واجهات العقارات الواقعة في أحياء الجمرك، ووسط، وشرق، والمنتزه أول وثانٍ.

ترميم 30 عقارًا شديدة التضرر كأولوية

وأوضح المهندس محمد قطب، نائب مدير فرع المقاولون العرب بالإسكندرية، أن الشركة استلمت 44 عقارًا لتطويرها، جرى تقسيمها إلى ثلاث فئات: شديدة التضرر، ومتوسطة، ومحدودة الضرر، وبدأت الأعمال بالعقارات شديدة التضرر، وعددها 30 عقارًا، وفقًا لأولويات المحافظة.

وأشار إلى أن الأعمال تتضمن إزالة الأجزاء المتهالكة ومعالجة العناصر الخرسانية باستخدام أساليب هندسية معتمدة، بما يضمن الحفاظ على سلامة العقارات دون الإخلال بالطابع المعماري والجمالي لها.

لفت قطب إلى أن المشروع لا يقتصر على الجانب الجمالي، بل يسهم أيضًا في درء المخاطر الناتجة عن تساقط أجزاء من واجهات العقارات المتهالكة، ما يهدد سلامة المواطنين، مؤكدًا أن الشركة تطور أيضًا عددًا من العقارات التاريخية بالإسكندرية.

الانتهاء من المشروع بحلول مايو 2026

وخلال الجولة، ناقش رئيس الوزراء عددًا من الملاحظات الفنية، واستفسر عن الجدول الزمني لإنهاء المشروع. وأوضح ممثل الشركة المنفذة أنه من المخطط الانتهاء من كافة أعمال التطوير بحلول مايو 2026.