كتب- نشأت علي:

التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم الإثنين، المحررين البرلمانيين بمجلسَي النواب والشيوخ، بمقر الوزارة بقصر العيني، بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الخامس لمجلسَي النواب والشيوخ.

ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على تعزيز جسور التواصل مع وسائل الإعلام.

وعبَّر فوزي عن تقديره العميق للدور المهني الذي يضطلع به المحررون في تغطية أعمال السلطة التشريعية، مؤكدًا أن الصحافة البرلمانية شريك رئيسي في دعم الشفافية وتعزيز الحوار الديمقراطي، ومكوّن أصيل في منظومة التواصل السياسي الفعَّال.

جدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أعرب خلال كلمته بمناسبة ختام دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، عن خالص تقديره وامتنانه لوسائل الإعلام والصحافة والمحررين البرلمانيين، قائلاً: "أقدم شكري العميق وشكر الحكومة لوسائل الإعلام والصحافة والمحررين البرلمانيين الذين يحرصون دائمًا على نقل صورة أمينة للممارسة البرلمانية داخل البرلمان ولجانه".

واختتم وزير الشؤون النيابية اللقاء بالتأكيد أن الوزارة تنظر إلى الصحافة البرلمانية باعتبارها شريكًا أصيلًا في صياغة مشهد سياسي واعٍ ومتوازن، مشيرًا إلى أن التواصل مع الإعلام ليس مجرد واجب مؤسسي، بل التزام دائم بالحوار والانفتاح، ويعكس إيمان الدولة بدور الكلمة والصحافة الوطنية.