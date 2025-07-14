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اليوم وغدًا.. لجنة اختبارات "القابضة للكهرباء" تختار ٣ قيادات جديدة

09:01 ص الإثنين 14 يوليه 2025

وزارة الكهرباء

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كتب ـ محمد صلاح:

يترأس بعد قليل المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، اجتماع لجنة اختبار القيادات بالشركة القابضة لكهرباء مصر، لاختيار قيادة جديدة من بين ١٢ متنافس على شغل وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، الذى شغر المنصب ببلوغ المستشار أدهم عبد المحسن رئيس القطاع السابق سن المعاش.

بينما تعقد غدا الثلاثاء أيضًا لجنة اختبار القيادات بالشركة القابضة لكهرباء مصر بعد لإجراء اختبارات علي وظيفتي رئيس قطاعات التشغيل والشبكات بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، التي يتنافس عليها مرشح واحد فقط المهندس حامد عبد الخالق رئيس قطاع جنوب الدقهلية، خلفا للمهندس عبد الناصر عبد الفتاح رئيس قطاعات التشغيل والشبكات بالشركة.

ويشهد اختبار اختيار رئيس جديد لرئاسة قطاعات الشئون الفنية منافسة شرسة بين كلا من المهندس محمد مجاهد رئيس قطاع شمال الدقهلية، والمهندس فتوح علام رئيس قطاع دمياط.

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