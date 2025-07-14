إعلان

وزير الطيران المدني: العنصر البشري يُمثل حجر الزاوية في تطوير القطاع

03:00 ص الإثنين 14 يوليو 2025

الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ش أ)
اجتمع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، مع أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الطيران المدني، برئاسة محمد عيسى، لبحث و مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة ببيئة العمل واحتياجات العاملين بالوزارة.

وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز المقترحات والتحديات التي تواجه العاملين.

وأكد الدكتور سامح الحفني، أن العنصر البشري يُمثل حجر الزاوية في تطوير قطاع الطيران المدني، مشيرًا إلى أهمية خلق بيئة عمل إيجابية تُعزز من أداء العاملين واستقرارهم.

كما أعرب وزير الطيران المدني، عن تفهمه الكامل لما طُرح من موضوعات، مؤكدًا أنه سيتم دراستها بعناية في ضوء الحرص على تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي للعاملين.

كما أشار "الحفني"، إلى الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة النقابية كحلقة وصل بين العاملين والإدارة، في دعم التوازن المؤسسي ورفع الوعي الوظيفي، مؤكدًا أن العلاقة بين الطرفين تقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات، وبأن التزام العاملين وانتماءهم هو أحد مقومات نجاح القطاع.

وفي ختام اللقاء، أعرب مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الطيران المدني عن خالص شكرهم وتقديرهم لوزير الطيران المدني لما لمسوه من تفهم وتجاوب تجاه الموضوعات التي تم طرحها، مؤكدين أن هذا اللقاء يعكس توجه الوزارة الدائم نحو ترسيخ قيم التواصل الفعّال وتعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين بقطاع الطيران المدني المصري.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سامح الحفني الطيران المدني المطارات المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السيد القصير: التشاركية السياسية بين الأحزاب أثبتت نجاحها في تعزيز المشاركة الشعبية

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بالالتهاب السحائي
قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء