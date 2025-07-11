كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء 16 يوليو.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

كما أشارت إلى تكون شبورة مائية من 8:4 صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط لحركة الرياح على بعض شواطئ السلوم ومطروح.

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