كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن مصر تأثرت بشكل مباشر من ملء السد الإثيوبي، موضحًا أن كل كمية مياه يتم ملؤها من السد تخصم من حصة مصر والسودان. وأشار إلى أن تخفيف حدة آلام هذا الملء كان بفضل توفر كميات أمطار فوق المتوسط، مما ساعد في اتخاذ إجراءات دون أن يشعر المواطن أو المزارع العادي بمعاناة.

وأوضح وزير الري، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في تطوير منظومة المياه منذ عام 2014.

ولفت وزير الري إلى أن السد لم يكتمل حتى الآن، وبه 13 توربينًا، وما تم تركيبه حتى الآن 8 فقط، ويعمل منها من 5 إلى 6 توربينات بشكل تبادلي.

وشدد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، على أن اكتمال بناء السد من عدمه يخص الجانب الإثيوبي، وما يخص مصر هو عدم تأثر مواردها المائية في الوقت الحالي ومستقبلًا.

وتحدث وزير الري عن موقف مصر من شرعية السد الإثيوبي، مؤكدًا أن هذا السد غير شرعي وتم بناؤه مخالفًا للقانون الدولي.

وأوضح أن البند الخامس من "إعلان المبادئ" الخاص بالسد الإثيوبي يحدد الوصول إلى اتفاق في الملء والتشغيل، وهذا لم يحدث.

واستكمل: "ما يحدث من إعلانات سياسية إثيوبية كلها لتحسين الصورة السياسية لإثيوبيا أمام العالم، وموقف مصر أمام المجتمع الدولي عادل وواضح".

ولفت الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، إلى أن السد تم ملؤه 5 مرات بطريقة أحادية دون تعاون أو تبادل بيانات مع الجانب السوداني أو المصري.