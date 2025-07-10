السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خط (الإسكندرية/ القاهرة/ المنيا)

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تعديل تركيب بعض القطارات على خط (الإسكندرية/ القاهرة/ المنيا) وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12 يوليو 2025.

وجاءت بيانات القطارات على النحو التالي:

- تعديل تركيب قطار 936 طنطا/ المنيا ليتكون من (9 عربات VIP) وبنفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 937 المنيا/ القاهرة ليتكون من (9 عربات VIP) وبنفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 910 الإسكندرية/ القاهرة ليتكون من (10 عربات ثانية فاخرة + عربة بوفيه ثانية مكيفة إسباني) وبنفس جدوله الحالي.

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