جهود "حماية المستهلك" خلال يونيو: 682 حملة رقابية و1605 مخالفة في 24 محافظة

كتب- محمد نصار:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مفصلًا حول جهود جهاز حماية المستهلك خلال شهر يونيو 2025، أعدّه إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز.

وأشاد رئيس الوزراء بأداء الجهاز وفروعه بالمحافظات، موجهًا بتكثيف الرقابة على الأسواق، وتعزيز التوعية بحقوق المستهلك، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو تلاعب في أسعار السلع، خاصة السلع الاستراتيجية، بما يضمن حماية المستهلكين ومنع الإضرار بهم.

3 محاور رئيسية لجهود الجهاز

أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهود خلال يونيو الماضي ارتكزت على ثلاث محاور رئيسية:

أولًا: الحملات الرقابية

نفذ الجهاز 682 حملة تفتيشية في 24 محافظة، شملت المرور على 9402 منشأة، وأسفرت عن تحرير 1605 مخالفة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لضبط الأسواق. وأسهمت الحملات في رصد ممارسات ضارة بالسوق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ثانيًا: الشكاوى واستجابة الجهاز

بلغ إجمالي الشكاوى الواردة للجهاز خلال يونيو نحو 15 ألف شكوى، توزعت كالتالي:

8087 شكوى للإدارات المركزية (السلع، السيارات، العقارات، الإعلانات المضللة، التحريات...).

6922 شكوى للفروع الإقليمية.

وتم الانتهاء من 3470 شكوى مركزية، و2860 شكوى بالفروع.

كما تلقت إدارة التلقي والخط الساخن أكثر من 15 ألف شكوى جديدة، وتم استقبال 23359 مكالمة عبر الخط الساخن، تضمنت شكاوى واستفسارات متعددة.

ثالثًا: الأنشطة الميدانية والتنسيق المؤسسي

عقد رئيس الجهاز اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري الفروع لمتابعة توافر السلع ومراقبة الأسواق، في ظل المتغيرات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على حركة الأسعار.

كما التقى وزير الطيران المدني للتنسيق المشترك حول حماية حقوق السائحين وتعزيز الخدمات داخل المطارات المصرية، إلى جانب متابعة التزام الشركات بتطبيق التدابير الاحترازية لحماية المستهلك.

السجيني: نستهدف ضبط الأسواق وتعزيز ثقة المواطنين

أكد السجيني أن الجهاز يواصل جهوده لضبط الأسواق والتصدي للمخالفات، في إطار دور وطني متكامل لحماية المستهلكين، وتحقيق بيئة تجارية أكثر شفافية وعدالة، بالتعاون مع الجهات التنفيذية والرقابية المختلفة.

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