رئيس الوزراء يتابع جهود "اللجنة الطبية العليا والاستغاثات" خلال النصف الأول من 2025

كتب- محمد نصار:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مفصلًا حول جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال النصف الأول من عام 2025، والذي عرضه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور الفعال للجنة في تقديم الدعم الطبي للمواطنين في مختلف المحافظات، مؤكدًا أهمية استمرار رصد الاستغاثات الطبية والاستجابة السريعة لها، خاصة للحالات العاجلة التي تتطلب تدخلًا فوريًا، معربًا عن تقديره لجهود اللجنة وتفاعلها الإنساني والطبي مع آلاف الحالات.

أبرز مؤشرات الأداء:

7041 استغاثة طبية تم رصدها والتعامل معها عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل، والواتساب، ومكاتب خدمة المواطنين.

إصدار 1218 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من رئيس الوزراء.

320 حالة تم توفير العلاج لها عبر تقنيات "الجاما نايف" و"السايبر نايف".

279 قرارًا خاصًا بزراعة النخاع النصف متطابق.

232 حالة طارئة تم إصدار قرارات علاج لها.

توفير الأدوية لـ 789 استغاثة.

تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 387 حالة.

توقيع الكشف الطبي على 24780 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بالمحافظات.

رعاية متكاملة وتخصصات متنوعة

أشار الدكتور حسام المصري إلى أن الحالات التي تم علاجها شملت تخصصات متنوعة، منها:

جراحات القلب المفتوح، القسطرة، وتركيب الدعامات.

زراعة الكبد، جراحات العظام والعمود الفقري.

علاج الأورام المختلفة (المخ، الثدي، الرحم، الحنجرة).

جراحات الأطفال، والكلى، والصدر، والمسالك البولية.

رصد وتدخل سريع من خلال وسائل التواصل

أكد المصري أن اللجنة تركز بشكل كبير على رصد الحالات المنشورة على مواقع التواصل ووسائل الإعلام، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على التقارير الطبية الرسمية، تمهيدًا لعرضها على اللجنة وتحديد سبل التدخل المناسبة، خاصة للحالات التي لا تشملها مظلة التأمين الصحي.

إطلاق "الرعاية الصحية القائمة على القيمة"

ضمن جهود حوكمة القطاع الصحي، لفت التقرير إلى توقيع مذكرة تفاهم لتدشين البرنامج الوطني للرعاية الصحية القائمة على القيمة، بالشراكة مع:

أمانة الشؤون الطبية بمجلس الوزراء.

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

برنامج أكسفورد للرعاية القائمة على القيمة (المملكة المتحدة).

مجموعة إيليفيت للرعاية الصحية.

ويستهدف البرنامج تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحسين النتائج الصحية للسكان، والانتقال من التركيز على حجم الخدمة إلى قياس القيمة والمخرجات، مع دعم التدريب وبناء الكفاءات الوطنية.

قوافل طبية لقرى "حياة كريمة"

شاركت اللجنة بعدد كبير من القوافل الطبية الميدانية بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمستشفيات الجامعية، حيث تم تقديم الخدمات لنحو 24,780 مواطنًا خلال النصف الأول من العام.

دعم لذوي الهمم والحالات الحرجة

استعرض التقرير أيضًا جهود اللجنة في تركيب الأطراف الصناعية لذوي الهمم، بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي للقوات المسلحة، بالإضافة إلى إصدار قرارات علاج لحالات الأورام وجلسات "الجاما نايف" في مستشفيات العجوزة، المعادي العسكري، ومستشفى 57357.

مواجهة نقص الأدوية

كما تعمل اللجنة على التنسيق مع هيئة الدواء المصرية وهيئة التأمين الصحي وصيدليات الإسعاف لتوفير الأدوية أو بدائلها، بالإضافة إلى استخراج قرارات علاج لبعض الأدوية المدرجة في بروتوكولات نفقة الدولة، والتنسيق مع جمعيات أهلية أبرزها "الدواء للجميع" للحالات غير المدرجة.

التوعية والتواصل المجتمعي

في جانب التوعية، أطلقت اللجنة حملات عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تضمنت نشر إنفوجرافات طبية مبسطة، بالإضافة إلى حملة توعوية لمرضى الأمراض المزمنة خلال شهر رمضان، وتخطيط عدد من الزيارات الميدانية لتعزيز التعاون مع المستشفيات الحكومية.

أمثلة لاستجابات فورية

اختتم الدكتور حسام المصري التقرير بعرض عدد من نموذج الاستجابات العاجلة التي تم التعامل معها فور رصدها في عدد من المحافظات، بما يعكس سرعة التحرك والتنسيق الفعّال بين اللجنة والجهات التنفيذية والطبية المعنية.

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