الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن طلب الحكومة المصرية من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إعداد مقترحات تتضمن إقرار وتطبيق زيادة مرتقبة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال سبتمبر المقبل نتيجة لزيادة الأعباء المالية على وزارة الكهرباء وارتفاع تكلفة سعر إنتاج الكيلو وات ساعة نظرًا لاعتماد الحكومة سد احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز والمازوت عبر الاستيراد من الخارج مما يضاعف فاتورة التكلفة الشهرية التي تتعدى 25 مليار جنيه.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم، إن اتجاه الحكومة يأتي لتستطيع المضي قدمًا في عدم اللجوء لخطة تخفيف الأحمال تزامنًا مع تناقص إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام الأمر الذي دفع للإسراع في الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف المصدر، أن الحكومة رفعت مخصصات دعم الكهرباء في مشروع موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 75 مليار جنيه، مؤكدًا أنه كان مخططًا عدم تطبيق أي زيادات في أسعار شرائح الكهرباء خلال العام الجاري مراعاة للظروف المعيشية، لا سيما مع استقرار سعر صرف الجنيه، إلا أن تراجع الإنتاج وارتفاع تكلفته يعوق دون تنفيذ ذلك.

ويُقسم الاستهلاك الشهري إلى 7 فئات، تبدأ من شريحة المستهلكين الذين لا يتجاوز استهلاكهم 50 كيلووات في الساعة، وتنتهي بالشريحة التي يزيد استهلاكها على 1000 كيلووات.

ورغم توجه الحكومة نحو تحرير أسعار الطاقة خلال العام الجاري، إلا أنها لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، خصوصًا للشرائح الدنيا التي تضم محدودي ومتوسطي الدخل.

وكانت مصر قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تعمل بالعدادات مسبقة الدفع، وبين 23.5% و46% للقطاع التجاري، و21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءًا من فاتورة سبتمبر التي تعبر عن استهلاك أغسطس للاستخدام المنزلي وهي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (68 قرشًا)

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (78 قرشًا).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (95 قرشًا)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ( 155 قرشًا)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (195 قرشًا)

وفي حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك. و. س/ شهر

6- الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلووات (210 قروش).

7-الشريحة السابعة في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك. و. س/ شهر، من صفر لأكثر من 1000 كيلووات (223 قرشا)

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