وزير الكهرباء يتفقد محطة توليد كهرباء أبو قير الجديدة

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، زيارة ميدانية إلى محطة توليد كهرباء أبو قير الجديدة بمحافظة الإسكندرية، والتي تُعد من كبرى المحطات في شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 1300 ميجاوات، تمثل نحو 41% من إجمالي الطاقة المنتجة بالشركة.

وأوضح الوزير أن الزيارة تأتي ضمن خطة الوزارة لتحسين جودة وكفاءة التشغيل، وضمان استمرارية التيار الكهربائي، وزيادة كفاءة استهلاك الوقود، وتعظيم العائد من وحدة الوقود المستخدمة، إلى جانب الحرص على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتتكون محطة كهرباء أبو قير الجديدة من وحدتين بخاريتين، تبلغ قدرة كل منهما 650 ميجاوات. وشملت الجولة تفقد القطاعات المختلفة بالمحطة، وغرفة التحكم الرئيسية، للاطلاع على كفاءة عمل الوحدات التشغيلية وخطط الصيانة والجداول الزمنية المرتبطة بها، بالإضافة إلى متابعة الأداء الفعلي مقارنة بمعدلات استهلاك الوقود، والاستعدادات لموسم الصيف وارتفاع الأحمال على الشبكة القومية الموحدة للكهرباء.

وعقد عصمت اجتماعًا مع مسؤولي المحطة والأطقم الفنية بحضور المهندس محمد الباتع، رئيس شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، لمناقشة سبل مواجهة الأعطال وسرعة الاستجابة لها، ورفع معدلات كفاءة التشغيل، وضمان استدامة الإنتاج في ظل الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة.

وأكد وزير الكهرباء خلال الاجتماع ضرورة مراجعة شاملة لخطة التشغيل، وتفعيل الصيانة الوقائية، والتزام المحطة بالجداول الزمنية للتفتيش والمراجعة الدورية، بما يتماشى مع متطلبات التشغيل الجيد وخطط الوقود والطاقة.

وشدد عصمت على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية في تشغيل محطات التوليد، وخفض معدلات الفقد في التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن التواجد الميداني ومتابعة الأداء على أرض الواقع ضرورة حتمية لتحقيق أهداف الوزارة في مجال الاستدامة وتحسين كفاءة الإنتاج.

وفي ختام الزيارة، قدّم الدكتور محمود عصمت التهنئة للعاملين بالمحطة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدًا بجهودهم في تأمين واستقرار التيار الكهربائي خلال أيام العيد.



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