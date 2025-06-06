رواتب مجزية| 25 صورة ترصد آلاف فرص العمل الجديدة.. قدم الآن

كشفت وزارة العمل، عن إتاحة 3209 فرصة عمل جديدة في 14 محافظة بالتنسيق مع 59 شركة من شركات القطاع الخاص، بحسب ما جاء في نشرتها الوظيفية نصف الشهرية.

وبحسب النشرة الوظيفية النصف شهرية لوزارة العمل، فإن الوظائف المُتاحة تشمل تخصصات متعددة لمختلف المؤهلات.

مزايا فرص العمل: رواتب مجزية وفقًا للحد الأدنى للأجور وتأمين صحي

تأتي فرص العمل والوظائف المتاحة برواتب مجزية تُحدد وفقًا لطبيعة المقابلة الشخصية، ووفقًا للحد الأدنى للأجور المعمول به، إلى جانب توفير التأمين الصحي والاجتماعي.

موعد التقديم على فرص العمل الجديدة

يكون موعد التقديم على فرص العمل الجديدة خلال شهر يونيو 2025 الجاري، من خلال، ما يلي:

- الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

- مديريات العمل بالمحافظات.

- التقديم مباشرة من خلال بيانات الاتصال الخاصة بكل شركة أو عبر الموقع الرسمي للوزارة.

أماكن التقديم على الوظائف الجديدة

وُزعت الوظائف المتاحة في محافظات: القاهرة، القليوبية، الغربية، السويس، الإسكندرية، الفيوم، المنيا، سوهاج، جنوب سيناء، أسوان، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط.

تخصصات فرص العمل المتاحة

تشمل تخصصات فرص العمل المتاحة:

أخصائي تسويق.

أخصائي موارد بشرية.

مهندس اتصالات.

مهندسين كهرباء.

مشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء.

مدير صيانة.

محاسبين.

مشرف تنجيد.

ليدي جارد إناث.

مشرف عام.

مشرف موقع.

شيف.

أخصائي مشتريات.

بائعين.

مقدم طلبات.

أخصائي تمويل.

أمين مخازن.

مهندسين ميكانيكا وإنتاج وجودة.

أعمال إدارية.

سائقين رخص أولى وثانية وثالثة.

مندوبين مبيعات.

مراقبين جودة.

فنيين بمختلف التخصصات.

مشرفي إنتاج.

أفراد أمن.

وظائف فندقة ومطاعم.

عمال إنتاج ونظافة.

وتخصصات أخرى.

فرص عمل مخصصة لذوي الهمم

تتضمن النشرة عددًا من فرص العمل المخصصة لذوي الهمم، ضمن خطة الوزارة لتفعيل نسبة الـ5% المخصصة لهم في سوق العمل، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج ذوي القدرات الخاصة في سوق العمل من خلال الحصر والتدريب والتشغيل في مختلف المحافظات.

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