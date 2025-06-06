ضوابط التقديم لـ11693 وظيفة معلم مساعد رياضيات للعاملين بالحصة

كتب- أحمد الجندي:

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الضوابط والمعايير اللازمة لشغل 11693 وظيفة معلم مساعد لمادة الرياضيات، على أن تكون الأولوية في التعيين للعاملين بالحصة، وذلك في إطار خطة الدولة لتثبيت المؤقتين وتوفير فرص عمل بالمجال التعليمي.

الشروط العامة لشغل وظائف معلم مساعد رياضيات

من أبرز الاشتراطات التي حددها الجهاز أن العمر الأقصى للمتقدم لا يجب أن يتجاوز 45 عامًا، وهو ما يهدف إلى فتح المجال أمام الكفاءات الشابة في القطاع التعليمي، ودعم الاستقرار الوظيفي للعاملين المؤقتين بالحصة.

المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة

حدد الجهاز عددًا من المؤهلات العليا التربوية وغير التربوية المقبولة لشغل وظائف معلم مساعد رياضيات، شريطة أن تكون في تخصصات الرياضيات أو الرياضيات باللغة الإنجليزية، وتشمل القائمة ما يلي:

خريجو كليات علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، تخصص رياضيات.

خريجو كليات علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، تخصص رياضيات إنجليزي.

خريجو كليات علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي)، تخصص رياضيات.

خريجو كليات علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي)، تخصص رياضيات إنجليزي.

خريجو الكليات الأخرى والدبلومات التربوية

كما تم قبول خريجي الكليات غير التربوية بشرط الحصول على دبلوم تربوي في تخصص الرياضيات، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، وتشمل:

خريجو الكليات الأخرى مع دبلوم تربوي في الرياضيات.

خريجو الكليات الأخرى مع دبلوم تربوي في الرياضيات إنجليزي.

خريجو كليات التربية والتخصصات المعتمدة

ويُقبل أيضًا خريجو كليات التربية بفروعها المختلفة (التعليم الأساسي، التربية الخاصة، التربية العامة، التربية الأزهرية)، وذلك بشرط أن يكون التخصص هو:

رياضيات.

رياضيات إنجليزي..

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