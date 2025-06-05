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الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسي وقادة العالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك

10:02 م الخميس 05 يونيو 2025

فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الش

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كتب- محمد قادوس:

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني وأطيب التبريكات إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى قادة الدول العربية والإسلامية، من الملوك والرؤساء والأمراء، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يُعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وقال فضيلة الإمام الأكبر في تهنئته، عبر قناة الناس: "بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وعلى آله وصحبه، وبعد…

فيسعدني أن أتقدم بتهنئتي المخلصة بعيد الأضحى المبارك إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى إخوته من الملوك والرؤساء والأمراء، وإلى شعوب أمتينا العربية والإسلامية، داعيًا المولى سبحانه أن يُعيده علينا جميعًا باليُمن والخير والبركات".

كما توجه فضيلته بالدعاء إلى الله – جل وعلا – أن يُفرّج الكرب عن شعب فلسطين المكلوم، وأن يُعجِّل بزوال هذا العدوان الغاشم الذي لم يعرف له التاريخ مثيلاً، وأن يُوفّق شرفاء العالم وأحراره إلى حلٍّ عادلٍ ونهائي يوقف دوامة الظلم والغطرسة والاستكبار على المستضعفين في الأرض.

ودعا فضيلة الإمام الأكبر أن يحفظ الله بلاد المسلمين، وينصر الحق، ويُسكن الأمن والسلام ربوع العالم.

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