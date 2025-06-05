إعلان

أستاذ تمويل: منصة التراخيص الإلكترونية نقلة نوعية لتسريع الاستثمار في مصر

09:11 م الخميس 05 يونيو 2025

الدكتور أشرف فتحي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:


قال الدكتور أشرف فتحي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن إطلاق المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار خطوة حيوية لتعزيز الاقتصاد المصري.


وأضاف، خلال حواره في برنامج "مال وأعمال" على قناة إكسترا نيوز، أن المنصة، رغم تأخرها، تبسط إجراءات التراخيص للمستثمرين المصريين والأجانب.


وأوضح فتحي أن المنصة تربط 41 جهة حكومية، وتتيح إصدار 380 ترخيصًا إلكترونيًا، مما يدعم الشفافية ويقلل المعوقات البيروقراطية.


وأشار إلى أن التشغيل التجريبي يهدف لاختبار الروابط مع الجهات الحكومية، خاصة الجهاز المصرفي، لتحديد الصعوبات ومعالجتها.


وأكد أن المنصة تدعم الرقمنة وتواكب الذكاء الاصطناعي، مما يعزز مناخ الاستثمار في مصر.


وأضاف أن إصدار التراخيص خلال 20 يومًا، كما أعلن وزير الاستثمار، يعتمد على استيفاء المستندات بوضوح.


وأوضح أن المنصة توفر 32 دليلًا إرشاديًا، مع خطط لإضافة المزيد، لتسهيل الوصول للمعلومات، مشيرًا إلى أن تجربة الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية نموذج يجب تعميمه لتسريع الإجراءات.


وأكد فتحي أن ردود فعل المستثمرين إيجابية، متوقعًا تحول المنصة إلى تشغيل نهائي بنهاية العام، مما يحسن ترتيب مصر في مؤشر سهولة الأعمال العالمي.



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أشرف فتحي منصة التراخيص الإلكترونية الاقتصاد المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

استمرار الارتفاع وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام عيد الأضحى
دليلك الشرعي عن الأضحية.. أهم 57 سؤالاً وإجابة شرعية من الإفتاء المصرية
موعد وتوقيت صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات
المحليات وتداول المعلومات.. الجلاد يكشف عن أهم القوانين التي نحتاج إليها
بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟