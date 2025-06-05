كتب- حسن مرسي:



قال الدكتور أشرف فتحي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن إطلاق المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار خطوة حيوية لتعزيز الاقتصاد المصري.



وأضاف، خلال حواره في برنامج "مال وأعمال" على قناة إكسترا نيوز، أن المنصة، رغم تأخرها، تبسط إجراءات التراخيص للمستثمرين المصريين والأجانب.



وأوضح فتحي أن المنصة تربط 41 جهة حكومية، وتتيح إصدار 380 ترخيصًا إلكترونيًا، مما يدعم الشفافية ويقلل المعوقات البيروقراطية.



وأشار إلى أن التشغيل التجريبي يهدف لاختبار الروابط مع الجهات الحكومية، خاصة الجهاز المصرفي، لتحديد الصعوبات ومعالجتها.



وأكد أن المنصة تدعم الرقمنة وتواكب الذكاء الاصطناعي، مما يعزز مناخ الاستثمار في مصر.



وأضاف أن إصدار التراخيص خلال 20 يومًا، كما أعلن وزير الاستثمار، يعتمد على استيفاء المستندات بوضوح.



وأوضح أن المنصة توفر 32 دليلًا إرشاديًا، مع خطط لإضافة المزيد، لتسهيل الوصول للمعلومات، مشيرًا إلى أن تجربة الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية نموذج يجب تعميمه لتسريع الإجراءات.



وأكد فتحي أن ردود فعل المستثمرين إيجابية، متوقعًا تحول المنصة إلى تشغيل نهائي بنهاية العام، مما يحسن ترتيب مصر في مؤشر سهولة الأعمال العالمي.







