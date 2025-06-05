"الأوقاف" تجدد الدعوة للمجتمع الدولي بوقف الإبادة تجاه أطفال غزة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

جددت وزارة الأوقاف، الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسئولياته الإنسانية والتاريخية والقانونية باتخاذ إجراءات فورية لوقف أعمال الإبادة التي يرتكبها الاحتلال ضد الأطفال في قطاع غزة، وإيجاد سبيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعاني أشد أشكال الحصار والبطش والاستهداف.

بحسب بيان للأوقاف، اليوم، يعتز أبناء الوزارة أيما اعتزاز بالموقف المصري الشريف الأمين تجاه القضية الفلسطينية، بما في ذلك التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم، وحق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وفقًا للمقررات الدولية، وعاصمتها القدس الشرقية.

ويحتفي العالم في الرابع من يونيو كل عام باليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، استُهِل ذلك اليوم بسبب ما راع العالمَ من العدوان على الأطفال في منطقة عربية محتلة؛ وها هي السنون تمضي وقوة الاحتلال واحدة وضحاياها من كل أبناء المجتمع -لاسيما الأطفال- يستشهدون بأيادٍ آثمة تضغط الزناد فتحيل أجسام الأبرياء إلى رماد، وتقصف بالطائرات المدارس والمستشفيات، وترمي بالمدافع المرنِّمَ والراكع، وتحصد بالتفجير أرواح الكبير والصغير، وتحاصر بالتجويع والحرمان النبات والحيوان والإنسان؛ وها هي غزة أكثر من غيرها- أصدق شاهد على احتلال لا يقيم وزنًا لقيمة ولا مبدأ ولا عرف ولا قانون.

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